Загострення ситуації з боку Росії може бути в будь-який день, зазначив він.

Президент Росії Володимир Путін може скористатися 9 травнем для проголошення чогось такого "великого, грандіозного", але Україна готова до будь-яких подій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за участю міністрів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, відповідаючи на запитання журналістів щодо посилення військових дій до 9 травня.

Він наголосив, що з початку війни в будь-який момент може бути ще більше загострення ситуації, і Україна до цього готова.

"Мене не турбує 9 травня. Що гірше може статися? Більше ракет полетить у бік України? Вони можуть збільшити цю кількість ракет по Україні і без 9 травня - чи там до чи після. На 9 травня більше російських військ кинуть на Україну? Але це теж може трапитися кожного дня", - зазначив Кулеба.

За його словами, з точки зору пропаганди, то Путін може намагатися скористатися цією подією на власну користь і може оголосити про щось "таке велике, грандіозне". При цьому Кулеба підкреслив, що з початку війни Україна готова "до будь-якого сценарію". "І я не хотів би перебільшувати щось щодо 9 травня, бо кожного дня може щось змінитися", - додав міністр закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, ближчими днями існує висока ймовірність ракетних обстрілів в усіх регіонах України.

У понеділок, 9 травня, у ряді регіонів України буде запроваджена тривала комендантська година.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима, Денисенка, обмеження на пересування громадян буде введено у населених пунктах, де можлива активізація диверсійно-розвідувальних груп, а також провокації.

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