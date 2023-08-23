Там зазначили, що якщо ЗСУ не доб'ються успіху, то наслідки торкнуться не тільки України, а й Європи і всього світу.

Контрнаступальні дії ВСУ тривають і битва ще не закінчена, з цієї причини робити будь-які висновки в даний час недоречно.

Таку думку висловив спікер Пентагону генерал Патрік Райдер. Він зазначив, що по всій лінії фронту йдуть бої і українські військові "здійснюють певний рух вперед".

"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція і важка боротьба. Це марафон, а не спринт. Тому не повинно бути ніяких ілюзій за цим фактом", - підкреслив Райдер.

Він зазначив, що якщо ЗСУ не доб'ються успіху, то наслідки торкнуться не тільки України, а й Європи і всього світу.

"Бій дуже динамічний, мінливий і непередбачуваний, і кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки вона не завершиться. Тому я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Це було б недоречно. Що ми збираємося робити, так це продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - підкреслив Райдер.

Контрнаступ ВСУ

Контрнаступ ЗСУ, що почався на початку літа не йде такими темпами, як хотілося б і на це є вагомі причини. Незважаючи на голоси критиків, партнери України зазначають, що контрнаступ - це важка операція.

22 серпня в США заявили, що не вірять, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Україна продовжує звільняти землі "на методичній, системній основі", заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

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