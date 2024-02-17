За словами Бориса Пісторіуса, Кремль хоче відновити домінування у Східній та Центральній Європі.

Протистояння західних країн з Російською Федерацією триватиме десятиліття. Про це в ході Мюнхенської конференції з питань безпеки заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Bild.

За його словами, вбивство Олексія Навального "підтверджує наші найгірші побоювання про Росію". Міністр упевнений, що Захід має готуватися до багаторічного конфлікту з РФ, оскільки Кремль хоче відновити домінування у Східній та Центральній Європі.

"На жаль, нам доведеться жити з лініями поділу в Європі у найближчі десятиліття: вільна та демократична Європа з одного боку, авторитарна та войовнича Росія з іншого. Ефективне стримування – це страхування нашого життя", - сказав Пісторіус.

Він закликав шукати партнерів в інших регіонах: наприклад, в Африці - навіть якщо вони не відповідають усім західним стандартам, адже Німеччина готова направити більше військових радників до африканських країн.

"Така тісніша співпраця означала б, що ми спустилися з небес на землю. Ось що я маю на увазі, говорячи про вихід із зони комфорту", - сказав Пісторіус і додав, що інакше Росія розширить вплив у світі.

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Ще дві країни готові підписати безпекові угоди з Києвом. Як повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, Данія та Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі угоди будуть підписані.

Він підкреслив, що не може розкривати дати, коли відбудеться підписання даних угод, при цьому зазначив, що це відбудеться ближчим часом.

Напередодні Україна та Німеччина підписали важливу угоду щодо безпеки. Після цього Україна і Франція підписали безпекову угоду.

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