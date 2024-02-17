Ще дві країни Європейського Союзу готові підписати угоди про гарантії безпеки для України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.
За його словами, цими країнами можуть стати Данія та Нідерланди.
"Виглядає так, що саме Данія та Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі угоди будуть підписані", - сказав Никифоров.
Він підкреслив, що не може розкривати дати, коли відбудеться підписання даних угод, при цьому зазначив, що це відбудеться ближчим часом.
"Це станеться зовсім скоро", - спрогнозував речник глави держави.
Угоди про безпеку України
Напередодні Україна та Німеччина підписали важливу угоду щодо безпеки. Церемонія відбулася під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і канцлера ФРН Олафа Шольца.
За словами глави німецького уряду, його країна "продовжить підтримувати Україну проти російської агресивної війни".
Після цього Україна і Франція підписали безпекову угоду. Договір було ухвалено президентами двох країн Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном у Парижі.
Згідно з документом, Франція надаватиме військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку РФ.
Першою країною, яка підписала угоду про гарантії безпеки з Україною, стала Велика Британія.
У січні країни підписали історичну безпекову угоду, яка, зокрема, формалізує військову і невійськову співпрацю Британії та України на підтримку безпеки України.
Вас також можуть зацікавити новини: