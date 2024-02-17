У Зеленського анонсували нові договри з країнами Євросоюзу.

Ще дві країни Європейського Союзу готові підписати угоди про гарантії безпеки для України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

За його словами, цими країнами можуть стати Данія та Нідерланди.

"Виглядає так, що саме Данія та Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі угоди будуть підписані", - сказав Никифоров.

Він підкреслив, що не може розкривати дати, коли відбудеться підписання даних угод, при цьому зазначив, що це відбудеться ближчим часом.

"Це станеться зовсім скоро", - спрогнозував речник глави держави.

Угоди про безпеку України

Напередодні Україна та Німеччина підписали важливу угоду щодо безпеки. Церемонія відбулася під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і канцлера ФРН Олафа Шольца.

За словами глави німецького уряду, його країна "продовжить підтримувати Україну проти російської агресивної війни".

Після цього Україна і Франція підписали безпекову угоду. Договір було ухвалено президентами двох країн Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном у Парижі.

Згідно з документом, Франція надаватиме військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку РФ.

Першою країною, яка підписала угоду про гарантії безпеки з Україною, стала Велика Британія.

У січні країни підписали історичну безпекову угоду, яка, зокрема, формалізує військову і невійськову співпрацю Британії та України на підтримку безпеки України.

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