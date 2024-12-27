За словами командувача, США допомагають посилювати захист такої інфраструктури нашої держави.

Критичну інфраструктуру України захищають 900 вогневих груп, приблизно 500 з яких є мобільними. Після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними. Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 - мобільних вогневих, решта - стаціонарні. Покращуємо якість роботи мобільних вогневих груп і розраховуємо на їхню ефективність", - зазначив він.

Півненко додав, що США допомагають посилювати захист критичної інфраструктури.

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"Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "шахедів", - наголосив командувач Нацгвардії.

За його словами, вогневі групи Нацгвардії залучені для ефективної роботи систем ППО, а керують ними Повітряні сили ЗСУ.

"Ми працюємо над їх оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту "шахедів", тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно, зростає рівень захисту нашої інфраструктури", - запевнив Півненко.

Захист українського неба - останні новини

Водночас президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан розповів, скільки літаків потрібно Україні, щоб захистити небо від Росії. За його словами, для цього Україні необхідно щонайменше 200 літаків.

Також на початку грудня стало відомо, що Німеччина терміново надасть Україні ще одну систему IRIS-T для захисту неба від РФ. Це буде вже шоста система IRIS-T, яку отримають Сили оборони.

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