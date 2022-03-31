У Кремлі вирішили кардинально змінити тактику росіян в Україні.

Росія оголосила про "зміну пріоритетів" у війні з Україною. Йдеться про відведення військ з-під Києва та Чернігова та перекидання додаткових сил на Донбас.

Як повідомляє російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі, за цим рішенням стоять не лише військові, а й політичні причини. Наприклад, те, що російські чиновники не розуміють, як країна може вижити за умов жорстких західних санкцій.

"До кінця березня російське військове керівництво остаточно змирилося з тим, що Київ не вдасться "взяти малою кров'ю", тобто силами, які вже задіяні у "спецоперації", - пише "Медуза" з посиланням на три джерела, близькі до адміністрації президента, і два співрозмовники, близькі до уряду.

Ще наприкінці лютого джерела видання у Кремлі були впевнені, що великі міста, зокрема й Київ, захоплять швидко й легко. Однак ніхто не врахував хоробрість та потужність українського війська.

Риторика влади щодо України почала змінюватися наприкінці березня. П'ять джерел зазначають, що пом'якшення риторики пов'язане з прогресом на переговорах.

Після переговорів у Стамбулі РФ заявила про відведення військ з Київщини та Чернігівщини, а Шойгу оголосив про пріоритетне "звільнення Донбасу".

Крім того, за даними видання, наприкінці березня урядовці показали Путіну викладки про стан російської економіки. Згідно з цими документами, "хоч якось нормально жити країна під такими санкціями не зможе".

"[В уряді] йдуть наради з різних галузей приблизно одного змісту: на старих запасах можна протриматися кілька місяців. Що буде потім, якщо не буде знято хоч якісь санкції, не зрозуміло нікому. Точніше, ясно, що все буде дуже погано. Почнуться інфраструктурні проблеми, проблеми з транспортом", — заявило близьке до федерального кабінету міністрів джерело.

Три джерела, близькі до Кремля, наголошують: Путін ще не ухвалив остаточного рішення про те, що робити далі.

За словами одного з них, зараз на Путіна "впливають різні групи та люди", а сам він готовий вислухати і тих, хто наполягає на мирі з Україною, і тих, хто виступає за продовження повномасштабної війни.

Як зазначає видання, Путін боїться, що припинення війни обвалить його рейтинг.

"Громадяни перегріті пропагандою. Допустимо, приймається рішення зупинитися на території Донбасу. А що тоді з "нацистами"? Ми більше проти них не воюємо? Людям стільки втовкмачували це слово, що я не уявляю, як без втрат для рейтингу влади можна зупинитися на Донбасі", - заявляє один із політтехнологів, які співпрацюють з Кремлем.

Путін наказав соціологам з'ясувати, як насправді росіяни оцінюють війну. Прихильників багато. Найбільше підтримують війну "диванні патріоти", які на словах - за, але на вулиці за продовження бойових дій не підуть. Ще одна частина ядра підтримки "операції" – жінки 40+. Вони за, але коли запитують: "А чи готові ви відправити воювати одного з членів сім'ї?" - вони відразу заявляють, що не готові", зазначає джерело.

На цьому фоні в Кремлі відбулася нарада, на якій обговорювалися стратегії того, як пояснити росіянам можливі переговори щодо миру з Україною. Проте "дієвих стратегій пояснення не знайшлося".

"У топку паротягу накидали стільки вугілля, його відразу зупинити не вийде", - сказав на нараді один із політтехнологів.

У внутрішньополітичному блоці РФ готуються до неминучого падіння рейтингів влади після закінчення війни та економічної кризи, що посилюється. Особливо – у найбільших містах. Насамперед у Москві та Санкт-Петербурзі. За даними закритих опитувань АП, війну у цих містах зараз підтримують більше як половина жителів.

Близькі до влади політтехнологи отримали завдання подумати про "нову ідеологію для країни", про "якусь нову національну ідею".

"У якомусь вигляді світ все одно буде, і люди будуть питати: а заради чого це було? Київ не взято, більшість санкцій не знято, жити при них погано. Навіщо це все терпіти? Цю порожнечу треба буде заповнити, щоб її не заповнив ще хтось", - каже один зі співрозмовників видання.

Переговори з Росією

Нагадаємо, днями Київ на переговорах з Росією в Туреччині офіційно представив свої пропозиції щодо нової системи гарантій безпеки для України.

Українська сторона розкрила подробиці майбутнього мирного договору. При цьому представники української делегації не підписували жодних документів – лише озвучували пропозиції України.

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