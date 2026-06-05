Поки Путін приймав гостей, у Росії розгорілася суперечка про мир з Україною

Дискусія відбувалася на тлі атаки українських безпілотників по нафтовому терміналу та військових об’єктах поблизу Санкт-Петербурга.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який часто називають російським аналогом Давосу, серед учасників пролунали кардинально різні оцінки майбутнього Росії на тлі війни проти України, пише Reuters.

Частина представників політичних та експертних кіл наполягає на необхідності продовження протистояння із Заходом і підготовки країни до тривалої конфронтації. Водночас інші учасники форуму звертають увагу на економічні труднощі та потенційні переваги завершення війни.

Дискусія відбувалася на тлі атаки українських безпілотників по нафтовому терміналу та військових об’єктах поблизу Санкт-Петербурга, що додатково актуалізувало питання наслідків війни для Росії.

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Заступник керівника адміністрації президента РФ Максим Орєшкін заявив, що Росії не варто очікувати повернення до попередніх відносин із Заходом чи скасування санкцій. За його словами, сподівання на повернення колишніх умов є безпідставними, оскільки ситуація вже кардинально змінилася.

Водночас економічні труднощі, які дедалі частіше фіксуються в російській економіці, посилили позиції тих, хто виступає за завершення війни та пошук дипломатичного врегулювання. Однак прихильники жорсткої лінії вважають нинішній конфлікт лише початком більш масштабного протистояння із Заходом.

Колишній російський шпигун Андрій Безруков під час одного з виступів заявив, що Росія повинна бути готовою до війни протягом наступних років або навіть десятиліть. За його словами, майбутнє протистояння може набувати різних форм, але російському суспільству доведеться навчитися жити в умовах тривалого конфлікту.

На форумі також активно демонстрували військові технології. У павільйонах були представлені безпілотники, озброєння, системи кіберзахисту та технології розпізнавання облич із використанням штучного інтелекту.

Атака українських безпілотників у Петербурзі

Нагадаємо, поки в Санкт-Петербурзі готувалися пафосно відкривати економічний форум із Z-блогерами, туди навідались українські "гості". Головною ціллю, згідно з фото та відео в соцмережах, став місцевий нафтовий термінал – один із найбільших російських морських терміналів з перевалки нафтопродуктів на Балтиці.

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