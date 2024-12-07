За словами речника "Легіону Свободи", активізація дій РФ на цьому напрямку прогнозувалась.

На Запорізькому напрямку ситуація є дуже складною та напруженою. Ворог продовжує нарощувати зусилля, збільшив кількість артилерійських обстрілів, регулярно завдає авіаударів. Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

"Пробують штурмувати, їхні піхотні штурмові групи намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні, а також під прикриттям бронетехніки відпрацьовують постійно ворожі танки, обстрілюють ті ж самі БТРи", - наголосив він.

За словами Денисова, такі дії прогнозувалися, адже перед цим росіяни проводили бойове злагодження своїх десантно-штурмових підрозділів.

"І піхоту свою тренували і тренували взаємодію з бронетехнікою. Ми ж всі чудово розуміли для чого вони це все робили, тому вже зараз бачимо, що вони поступово такі зведені групи починають кидати на штурми", - підкреслив речник легіону.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що росіяни і справді мають намір захопити Запоріжжя та Херсон. Проте, за його словами, РФ не вистачає ресурсів ефективно вести наступальні дії на всіх напрямках.

Водночас війський аналітик Євген Дикий наголосив, що окупантам залишилось подолати 7 кілометрів, щоб дійти до кордону з Дніпропетровщиною. Він додав, що до оборони готують вже і місто Запоріжжя.

Вас також можуть зацікавити новини: