Міністр зазначив, що Україна цінує підтримку Туреччини, зокрема й дипломатичну.

Міністр оборони Олексій Резніков провів перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, було обговорено злочини Росії проти України.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

Під час перемовин сторони обговорили ситуацію на передовій та військові злочини Росії проти мирних українців.

"Обговорено з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подробиці про ситуацію на передовій, російські військові злочини проти мирного населення та пошкодження інфраструктури. Я ціную всю підтримку, яку надає Туреччина, включаючи політичну та дипломатичну", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Ердоган та Резніков обговорили можливість евакуації з Маріуполя, особливо поранених мирних жителів. Міністр подякував турецькому лідеру за гуманітарну допомогу громадянам України, які втекли до Туреччини від російської війни.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни-члени Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни. За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

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