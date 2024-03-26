Джерела серед російської еліти кажуть, що це місто стало б символічною перемогою для диктатора.

Російські "політичні еліти" не чекають на "непередбачувані, глобальні та кардинальні" зміни в країні під час нового президентського терміну Володимира Путіна.

Як пише незалежне російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі, уряді РФ та "Єдиній Росії", репресії проти неугодних продовжаться, але це цілком прогнозовано.

"Це держава у стані війни, яка живе під гаслом "Все для перемоги". Точніше, президент (Путін - УНІАН) хотів би, щоб вона так жила. У ній немає місця інакодумцям, геям і таке інше. Все підпорядковане війні", - прокоментувало джерело, близьке до Кремля.

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Джерела кажуть, що теракт у "Крокусі" значно не вплине на політичні та військові процеси в РФ.

"Якісь нові контури" російської політичної системи можуть з'явитися лише після закінчення вторгнення в Україну - або після укладання хоч би якогось перемир'я. Поки йде війна, чекати на якісь зміни безглуздо", - каже співрозмовник.

Усі джерела "Медузи" впевнені, що Путін збирається продовжувати війну. Проте їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться. Так, один із співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що після невдалого контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України і готовий йти до переможного - хоч до Києва - і ціна його не хвилює".

"Треба буде мобілізація - оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки - пересуне. Він пішов на принцип", - каже одне з джерел.

Інший співрозмовник, близький до Кремля, навпаки, вважає, що вище керівництво РФ ставить перед собою "реалістичніші цілі", а саме взяття Харкова і поступове закінчення "сво" після цього.

За словами джерел "Медузи" серед "російських еліт", високопосадовці переконані, що армії РФ під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України буде "важким".

"Символічно це також перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення", - каже один із співрозмовників.

При цьому всі джерела зазначають: інформації про те, що рішення про масштабний наступ на Харків уже ухвалено, вони не мають. Однак вони сходяться на думці, що це "цілком ймовірний сценарій", який теоретично може вимагати нової хвилі мобілізації.

Війна в Україні - прогнози експертів

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначав, що у квітні може відкритися "вікно можливостей" для перелому ходу війни на користь нашої держави, але є фактори, які можуть цьому завадити - брак снарядів і брак людей.

Водночас ЗМІ писали, що 2024-й стане роком стратегічної української оборони без спроб значного наступу - завданням буде утримання оборонних рубежів та нанесення повітряних ударів великої дальності. В теорії це дозволить Україні "наростити свої сили" цього року, щоб вже у 2025 році спробувати знову піти у контрнаступ з більшими шансами.

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