Якщо вірити цій інформації, Росія готова на значно більші поступки, ніж публічно озвучував Путін.

Росія передала США свій проєкт мирного договору з Україною, який передбачає поступку Києвом частини своїх територій. Ключові тези цього мирного плану опублікував журналіст Дмитро Гордон, який отримав їх від своїх джерел.

За його словами, проект мирного договору кілька днів тому привіз до Вашингтона міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев. Документ містить такі ключові положення:

Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей;

РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря;

Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму;

Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу;

Україна має закріпити в Конституції поняття "армії мирного часу" у складі 350 тис. осіб і мати обмежений перелік озброєння, наприклад, не більше 125 бойових літаків;

Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ;

США знімають заборону на постачання в РФ високих технологій, а також знімають санкції проти нафтогазового комплексу і банківської системи;

РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі;

РФ нічого не має проти вступу України до ЄС;

припинення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено відразу після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія-США-Китай-ЄС-Україна;

необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності, його має підписати Україна.

Перспектива мирних переговорів із РФ

Як писав УНІАН, кандидат у президенти США Дональд Трамп, який має високі шанси повернутися в Білий дім, зараз веде переговори з Путіним про те, скільки української землі може залишити собі Кремль. Про це виданню Politico розповіли експерти з питань національної безпеки, пов'язані з Трампом.

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Водночас глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що Київ, як і раніше, не готовий йти на компроміс із Росією і віддавати будь-яку територію заради припинення війни.

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