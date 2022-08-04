В інформаційному просторі України масово розповсюджуються фейки.

Росія почала новий етап спеціальних інформаційних операцій проти України, метою яких є посіяти панічні настрої серед населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Так, в інформаційному просторі України масово розповсюджуються фейки. Використовуючи, зокрема, теракт в Оленівці, ворог знаходить приводи для постійного інформаційного терору та залякування. Він має завдання дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство.

Агресор поширює недостовірну інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає дотримуватися інформаційної гігієни. Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Теракт в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. У результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.