В українському МЗС дії Росії називають порушенням міжнародного права.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що російський призов жителів окупованого Донбасу - це порушення міжнародного права.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Росія розпочала призивати на службу населення, яке живе на окупованому Донбасі, для посилення своїх збройних сил, які воюють в Україні. Це грубе порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції. Список воєнних злочинів російських посадовців продовжує збільшуватися. Їх буде притягнено до відповідальності", - наголосив Ніколенко.

Мобілізація в "ДНР" та "ЛНР": що відомо

Як повідомляв УНІАН, в середині лютого ватажки терористів "ЛДНР" заявили про загальну мобілізацію.

Після цього міністр оборони України Олексій Резніков розповів про примусову мобілізацію чоловіків в ОРДЛО. За його словами, бойовики буквально "захопили їх у заручники", залякували та погрожували тортурами в разі відмови взятися за зброю.

У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим заявили, що громадяни України, які вимушено призвані до лав армії РФ або інших незаконних формувань, є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями.

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