Унаслідок ворожого ракетного удару по столиці України, за попередніми відомостями, немає жертв.

У п'ятницю, 31 травня, рано вранці російські окупанти завдали по Києву ракетного удару, протиповітряна оборона знищила усі ворожі цілі.

За попередніми відомостями, супротивник використав під час атаки крилаті ракети, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. "Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні", - зазначили у КМВА.

Оперативні служби вже працюють на місці. Поки що інформації про жертв немає, відомості уточнюються. Варто зазначити, що повітряна тривога в Києві сьогодні була оголошена о 4:50, а відбій був о 5.15.