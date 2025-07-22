Крім того, ворог мав просування ще у чотирьох населених пунктах.

Російські окупанти захопили населений пункт Грушівське Донецької області, повідомляють аналітики DeepState. Грушівське знаходиться неподалік адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей.

Крім того, ворог мав просування ще біля чотирьох населених пунктів. Зокрема ворог просунувся біля Воскресенки та Горіхового, на Новопавлівському напрямку. А також неподалік Маяка та Затишку, які знаходяться північніше міста Покровськ.

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Раніше аналітики також DeepState повідомляли про просування РФ на кількох напрямках. Зокрема ворог здобув успіхи біля Новоторецького, Шевченка, Полтавки, а також у Вільному Полі, Андріївці та Поповому Яру у Донецькій області.

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Крім того, експерти DeepState зазначали, що російські ДРГ почали заходити в місто Покровськ. За даними аналітиків, метою ворога є закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, для тиску на Покровськ росіяни зібрали понад 100 тисяч військових. Це дозволяє ворогу проводити постійні ротації, чим і пояснюється успіх загарбників.

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