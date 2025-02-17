Росіяни окупували Срібне під Покровськом, - DeepState

Крім того, загарбники мають успіхи у чотирьох інших населених пунктах.

Російські окупанти продовжують тиснути на всіх ділянках фронту та мають успіхи у двох областях.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, росіяни окупували село Срібне Покровського району Донеччини. До війни там мешкало понад 560 людей.

Крім того, спостерігачі повідомили, що ворог просунувся біля Дачного (Донецька область), Новосілки (Донецька область), Фиголівки (Харківська область) та в Улаклах (Донецька область).

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Війна в Україні - останні новини з фронту

Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому колона російської бронетехніки "елітної" 155 бригади морпіхів з червоними прапорами намагалася штурмувати позиції Сил оборони України.

Зазначається, що окупантів не збентежило ані мінне поле, ані рій українських дронів. На відео від 47 бригади "Маґури" також видно, як частина танків підривається на мінах.

Військовий експерт, ветеран Євген Дикий висловив здивування такому рішенню російського керівництва, на тлі гострої нестачі бронетехніки у РФ.

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