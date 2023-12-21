За даними аналітиків Інституту, ці сили воюють проти ЗСУ в районі Кремінної.

Російські воєнкори стверджують, що окупанти захопили дві невстановлені позиції на східному березі річки Оскол на Куп'янському напрямку, однак ISW не знайшов доказів цього наступу.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). У звіті йдеться, що окупанти атакували біля Синьківки та Іванівки, а ЗСУ контратакували біля Синьківки.

Російські та українські війська вели позиційні бої на захід від Кремінної, в районі Діброви та Серебрянського лісництва. Аналітики вказали, що в цьому районі діють загони російської 201-ї військової бази (Центральний військовий округ). "Присутність підрозділів 201-ї військової бази, що базується в Душанбе (Таджикистан), вказує на те, що російські війська продовжують перекидати частину своїх сил з Таджикистану для посилення військових дій", - підкреслили аналітики.

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Крім того, російські воєнкори поширили дані про те, що нібито окупанти просунулися на захід від Бахмута, але ISW не може підтвердити зміну лінії фронту в цьому районі. Також окупанти перебільшили свої досягнення в районі Авдіївки. Аналітики відзначили, що пропагандисти повідомили про просування росіян на північний захід від Авдіївки в районі Первомайського, але ISW не виявив ніяких візуальних підтверджень цьому твердженню.

Війна в Україні: новини

За добу авіація сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Також уражено один зенітно-ракетний комплекс противника.

У свою чергу, підрозділи ракетних військ розбили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів і шість артилерійських засобів противника.

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