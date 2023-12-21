Також серед знищеного один ЗРК, склад боєприпасів та техніка.

За добу авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там додали, що також уражений один зенітно-ракетному комплексу (ЗРК) противника.

У свою чергу, підрозділи ракетних військ урази 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобів противника.

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"Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х-59", - додали в Генштабі.

Війна в Україні: новини

Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога, де противник намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

А на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

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