Попри терор з боку окупантів українські медики відмовляються співпрацювати з ворогом.

Російські медики тікають з тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області. Тепер росіяни підкупом намагаються вмовити наших медичних працівників "служити" армії Росії.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, є кілька причин, чому російські медики тікають з міста "слідом за деякими колаборантами".

Зокрема, йдеться про надвисоку кількість поранених російських військових, на яких не вистачає ні медперсоналу, ні ліжко-місць. А також про поведінку самих окупантів, яких окрім алкогольного сп'яніння доставляють у лікарні ще й у стані наркотичного сп’яніння.

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Ще однією причиною Федоров назвав "жест доброї волі через боязнь ЗСУ і сил спротиву, які не залишать у спокою жодного ворога".

"У паніці від тотальної нестачі медперсоналу окупанти і погрозами, і підкупом намагаються вмовити наших медичних працівників "служити" армії Росії", - сказано у повідомленні.

Також мер зазначив, що попри терор з боку окупантів українські медики відмовляються співпрацювати з ворогом.

Ситуація на Запорізькому напрямку

В останній місяць 2022 року окупанти почали стягувати додаткові сили до тимчасово захопленого Мелітополя. Зокрема, з’являлась інформація про прибуття в район "кадирівців". Вони мали взяти під контроль "блокпости" і стежити за мобілізованими.

Упродовж останніх тижнів ЗСУ активно завдають ударів по скупченням військ ворога на Запорізькому напрямку. Українські захисники зосереджують удари по логістиці, аби паралізувати рух окупантів і їхній оборонний потенціал.

Зокрема, 23 грудня вибухи пролунали у штабі бойовиків Кадирова, у ніч на 2 січня ЗСУ влучили по скупченню ворога у Мелітопольському районі.

31 грудня ЗСУ вдарили по скупченню російських окупантів в районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак.

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