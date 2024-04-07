Окупанти розмивають українську оборону в багатьох точках уздовж лінії фронту.

Російські окупаційні війська намагаються прорватися на сході України. Колона їхньої бронетехніки усупереч логіці пішла у наступ по відкритій місцевості біля села Тоненьке й була уражена безпілотниками та протитанковою зброєю. Геолокаційні відео показують, що росіяни втратили близько десятка танків, а також іншу бронетехніку.

Як зазначає CNN ці часті механізовані наземні атаки росіян схожі на піскоструминну дію – розмивають українську оборону в багатьох точках уздовж лінії фронту. Катерина Степаненко з Інституту вивчення війни пояснює, що Росія хоче перевірити українську оборону на наявність слабких місць і напружити український оборонний потенціал напередодні майбутніх літніх наступальних операцій.

"Українські фронтові бригади тримаються – чекають боєприпасів і протиповітряної оборони від союзників, свіжих новобранців згідно з новим законом про мобілізацію, який розширив відповідний віковий діапазон, і сподіваються, що російські командири продовжуватимуть робити помилки. Вони використовують дефіцитні артилерійські снаряди (співвідношення принаймні 5:1 проти) і тисячі маленьких безпілотників", - зазначається у повідомлення.

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Українська сторона стверджує, що у ворожих лавах поганий моральний дух. У ГУР заявили, що росіяни масово дають хабарі, наносять собі каліцтва та тікають, щоб уникнути передової, оскільки вижити там за таких втрат складно. Однак за даними британської розвідки, Росія здатна поповнювати свої передові сили на 30 тис. військовослужбовців на місяць, а її промисловість працює 24/7, щоб виробляти все: від танків до безпілотників і керованих бомб.

На думку Степаненко, Україні, ймовірно, доведеться поступитися деякою тактичною територією та відступити на більш придатні для оборони позиції в деяких сценаріях на полі бою. Здатність Росії утримувати ініціативу на полі бою змушує українські війська витрачати і без того дефіцитну техніку.

"І все ж росіяни не приречені повторювати свої помилки. Вони показали здатність до адаптації, особливо у створенні багаторівневої оборони, яка завадила українському наступу минулого літа, у розгортанні плануючих бомб за межами радіусу дії української оборони та у розробці власної групи ударних безпілотників", - додається у матеріалі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Генштаб, загальні втрати Росії у війні становлять 447 510 осіб. Збройні сили України минулої доби знешкодили ще 820 російських окупантів на фронті.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі.

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