У Краматорську росіяни поцілили по багатоповерхівці.

Ввечері у суботу, 21 червня 2025 року, російські окупаційні війська завдали ударів по Донецькій та Сумській області.

У Краматорську Донецької області пролунало 7 вибухів. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook. Постраждала промислова зона та житлова забудова.

"Встановлюємо наслідки, працюють всі відповідні служби", – написав він.

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Водночас у Словʼянську росіяни завдали удару по центру міста. Як повідомляє кореспондент проєкту "Радіо Свобода" "Донбас Реалії", внаслідок атаки загинула людина. Зазначається, що є руйнування, палають будинки.

Згодом очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін розкрив деталі атаки окупантів по області. За його словами, жертвою атаки РФ по Словʼянську став 17-річний хлопець, ще троє людей поранені.

"Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки. У Краматорську ворог вдарив по житловому будинку та промисловій зоні. Наразі відомо про 1 пораненого, під завалами лишається людина. Рятувальні роботи тривають", – йдеться в повідомленні в його телеграм-каналі.

Філашкін наголосив, що ворог навмисно цілить у цивільних.

"Небезпека не зникає ні на день", – додав він, закликавши мешканців Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Удари по Сумщині

Як повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, після 23:00 у Сумській громаді пролунали потужні вибухи. Пошкоджено приватні будинки.

"За попередньою інформацією, це – наслідки удару ворога по околицях міста, у Зарічному районі Сумської громади. Внаслідок атаки ворога пошкоджені приватні будинки. Наразі триває обстеження території, працюють всі екстрені служби", – йдеться у повідомленні.

Атаки РФ по Україні

Російські окупаційні війська щодня тероризують мирні населені пункти України. Вночі 21 червня під масованою атакою опинився Кременчук Полтавської області.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час тієї атаки по Україні ворог застосував 272 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори, 2 ракети "Кинджал", стільки ж ракет "Іскандер-К" та 4 крилатих ракети "Калібр".

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