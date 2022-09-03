Українські військові на одному з найважливіших напрямків продовджують успішно знищувати російську бронетехніку, а також живу силу окупантів.
Про це розповіли в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначається, що завдяки спільній злагодженій роботі артилеристів-десантників та приданого артилерійського підрозділу вдалося філігранно знищити два танки разом з екіпажами.
Окрім цього, під час вогневого контакту захисники України ліквідували декілька російських окупантів.
"Продовжуємо захищати Україну та нищити ворогів Батьківщини!", - наголосили в бригаді.
Нагадаємо, що раніше бійці артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України захопили самохідну артилерійсько-мінометну установку 2С9 "Нона". Вони розповіли, як використовують її в боротьбі з російськими окупантами.