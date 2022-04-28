Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів.

Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога, знищили 6 танків, одну артилерійську систему.

Про це повідомив прес-центр ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів.

Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" сьогодні знищили понад 40 окупантів, 3 танки і 2 безпілотники.

Про це повідомляє ОТУ "Схід" у Facebook.

Зазначається, що 28 квітня російські фашистські війська здійснили 2 атаки, тривають бої.

Українські бійці знищили: особового складу – 42 окупантів; танків – 3; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АТ – 1; БПЛА – 2.

Як повідомляв УНІАН, за 27 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Українські захисники знищили 5 танків, одну артилерійську систему, 21 одиницю броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, один автомобіль та одну зенітну установку.

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