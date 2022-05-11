Ракетний удар було здійснено з літака.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавському району.

Про це у своєму Telgram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. З'ясовуємо деталі про руйнування й постраждалих", - зазначив він.

Пізніше Лунін уточнив, що "приліт" у Карлівській громаді. За його словами, ракета влучила по обʼєкту інфраструктури.

"Рятувальники гасять пожежу. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - підкреслив голова Полтавської ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська не перший раз завдають ракетних ударів по Полтавській області. Так, 7 травня окупанти завдали ракетного удару по місту Карлівка на Полтавщині. Ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Пізніше голова полтавської облвійськадміністрації уточнив, що жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару по інфраструктурі в Карлівці немає.

В цей же день російські військові завдали ще одного ракетного удару по Полтавщині, але спрацювало українське ППО й ракету було збито.

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