За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вранці окупанти поцілили ракетою по Запоріжжю.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вранці ворог поцілив у Запоріжжя. Вдало відпрацювали наші ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, додали в ОВА.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок обстрілу 10 травня російськими окупантами Оріхова одна людина загинула та 8 поранено. У зв'язку із загостренням військових дій та збільшенням інтенсивності обстрілів, задля збереження життів мешканців громади в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги.

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