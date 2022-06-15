На деяких ділянках фронту українські сили досягли ударної відстані до ключових населених пунктів.

Українська армія успішно контратакує окупантів на Херсонщині.

Про це повідомив оборонний аналітик Sky News Майкл Кларк.

За його словами, українські воїни починають наступ з метою деокупації захопленого росіянами Херсону. Сили оборони України відкрили 80-кілометровий фронт на північ і північний схід від Херсона.

За непідтвердженими даними, за останні 24 години українські сили дісталися аж до Киселівки, що за 26 км від Херсона. Це межа "ударної відстані" від Нової Каховки, де розташована дамба подачі води в Крим.

Професор Кларк зауважив, що аналітики будуть "дуже уважно стежити за ситуацією в Херсонській області. За його словами, боротьба "поки що розвивається на користь України".

Контрнаступ на Херсонщині

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили здійснюють тиск на окупантів на півдні, метою якого є звільнення Херсона.

Нагадаємо, на Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Днями від російських окупантів було звільнено селище Таврійське.

14 червня було оприлюднено відео, яке записав український захисник в 10 км від Херсона.

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