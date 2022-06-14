Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські збройні сили здійснюють тиск на окупантів на півдні, метою якого є звільнення Херсона.
Про ситуацію Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців, зробленому наприкінці 111-го дня війни.
"Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні країни. Ключова мета – звільнення Херсона, і будемо рухатися до цього крок за кроком", - сказав він.
Глава держави сказав, що "болісні втрати" маємо на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції.
"Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області", - зазначив він.
За словами Зеленського, також є болісні втрати на сході.
"За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями", - сказав президент.
Він також повідомив, що підписав черговий указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився в боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовці – за хоробрість та ефективність у захисті держави.
"Загальна кількість відзначених нагородами – уже 18 453. І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчергове наголосив, що готовий до перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним.