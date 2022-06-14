За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося, на Харківщині російська армія пробує посилити свої позиції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські збройні сили здійснюють тиск на окупантів на півдні, метою якого є звільнення Херсона.

Про ситуацію Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців, зробленому наприкінці 111-го дня війни.

"Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні країни. Ключова мета – звільнення Херсона, і будемо рухатися до цього крок за кроком", - сказав він.

Глава держави сказав, що "болісні втрати" маємо на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції.

"Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області", - зазначив він.

За словами Зеленського, також є болісні втрати на сході.

"За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями", - сказав президент.

Він також повідомив, що підписав черговий указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився в боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовці – за хоробрість та ефективність у захисті держави.

"Загальна кількість відзначених нагородами – уже 18 453. І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчергове наголосив, що готовий до перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним.

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