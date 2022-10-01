Обмін військовополоненими стався ще близько 4-5 місяців тому, але про нього стало відомо лише сьогодні.

Російського пілота Олександра Красноярцева, якого спіймали після бомбардувань Чернігова, обміняли на українських військовополонених.

Як розповів в ефірі телемарафону начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, в обмін на Красноярцева в Україну вдалося повернути п'ятьох льотчиків.

За його словами, обмін військовополоненими стався ще близько 4-5 місяців тому.

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"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п'ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п'ятьох", – заявив Буданов.

Нагадаємо, Красноярцева затримали 5 березня після того, як його винищувач Су-25 здійснив аварійну посадку в околицях Чернігова. Інший пілот загинув.

На місці було встановлено, що Су-25 брав участь у злочинних бомбардуваннях будинків Чернігова. Крім того, російський військовий зізнався у вбивстві цивільного жителя.

Згодом стало відомо про участь Красноярцева у війні в Сирії. У мережі знайшли навіть спільне фото пілота з Башаром Асадом і Володимиром Путіним.

24 квітня Красноярцеву оголосили про підозру за статтею 438 в порушенні законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Згідно з українським законодавством, росіянину загрожувало до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

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