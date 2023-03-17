Тільки за два тижні підтвердили загибель мінімум 400 зеків.

Кладовища в Російській Федерації ростуть шаленими темпами. За останні два тижні в РФ підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених, завербованих в ПВК "Вагнера" для війни проти України.

Журналісти Російської служби ВВС проаналізували некрологи і встановили імена 2092 російських ув'язнених, загиблих в Україні. При цьому більшість найманців були ліквідовані в районі Бахмута, за який вже не перший місяць йдуть важкі бої, але ЗСУ утримують свої позиції і не дають ворогові просунутися.

Також знайдені чотири кладовища, де ховають "вагнерівців" - під Луганськом 37 могил, в селищі Фряново в Московській області 22 могили, в Станиці Бакинська Краснодарського краю 422 могили та біля міста Березовський - 67 могил.

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"Поховання в Станиці Бакинській зростає найшвидшими темпами. З грудня число могил там збільшилася в дев'ять разів-з 47 до 422", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що на перших кладовищах найчастіше ховали колишніх ув'язнених з ПВК "Вагнер", про що свідчать чорно-червоно-жовті вінки з відповідною емблемою і вінки в кольорах російського прапора з двоголовим орлом на могилах.

В одній з ритуальних служб заявив, що після смерті найманця представники ПВК три дні шукають родичів, якщо їх не вдається знайти, то тіло відвозять туди, де дали місце на кладовищі.

Загалом журналісти встановили імена 17 375 російських вбивць, ліквідованих в Україні з 24 лютого 2022 року.

Кладовища ПВК "Вагнер" - що відомо

"Кухар Путіна" Євген Пригожин продовжує постачати "гарматне м'ясо" на Український фронт, де його знищують бійці ЗСУ. За словами заступника голови Міноборони Ганна Маляр, на сході у штурмових загонах "вагнерівців" та інших підрозділах росіян втрати становлять до 80%.

Водночас у Білому домі підрахували ,що за рік війни ПВК "Вагнер" втратила пораненими та ліквідованими в Україні понад 30 тисяч найманців, з яких понад 4 тисячі ліквідували з середини грудня 2022 року, з них близько 90% - зеки.

На цьому тлі в Росії стали з'являтися нові кладовища, які розростаються шаленими темпами. Так, 12 березня стало відомо, що на одному з "вагнерівських могильників" за тиждень поховали 34 найманця, ліквідованих в Україні.

Крім того, демограф Олексій Ракша повідомив, що в Російській Федерації "прихована" смертність близька до втрат армії РФ в Україні, яка становить приблизно 3,5-4 тисячі осіб на місяць, але реальна цифра може досягати 7-9 тисяч.

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