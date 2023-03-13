Щомісяця Росстат не враховує близько 3 тисяч росіян, які померли.

Російські РАГСи фіксують близько 2-3 тисяч смертей на тлі розв'язаної РФ війни в Україні. У статистику Росстату вони не потрапляють.

Демограф Олексій Ракша зазначив, що в січні Росстат відзвітував про 168,4 тисячі померлих, що на 12,7% менше, ніж у попередньому році. При цьому в Єдиному держреєстрі кількість померлих склала 170,9 тисячі осіб. Демограф зазначив, що така різниця спостерігається кожен місяць, ще рік тому такої різниці не було.

Відзначається, що "прихована" смертність близька до втрат армії РФ в Україні, яка становить приблизно 3,5–4 тисячі осіб на місяць, але реальна цифра може досягати 7-9 тисяч.

Відео дня

Дані про смертність російських солдатів, які озвучувало Міністерство оборони РФ, формуються на підставі рапортів командирів, але більшість смертей не фіксується, а загиблі вважаються безвісти зниклими.

За даними експертів американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, втрати російської армії досягають 200-250 тисяч осіб, що більше, ніж у всіх війнах з Другої світової війни. Так, найбільше російських військових загинуло в Афганістані - 14-16 тисяч, у Чечні - 12-25 тисяч, а в боях на окупованих територіях Донецької та Луганської областей до 24 лютого 2022 року - 6-7 тисяч.

Втрати Росії в Україні - що відомо

Заступник голови Міноборони України Ганна Маляр розповіла, що на сході в окремих штурмових загонах ПВК "Вагнер" та інших підрозділах РФ втрати становлять до 80% особовий склад.

При цьому в Білому домі відзначили, що за рік війни в Україні Пригожин втратив пораненими і ліквідованими понад 30 тисяч своїх найманців. При цьому понад 4 тисячі "вагнерівців" ліквідували з середини грудня 2022 року, близько 90% з них - завербовані зеки.

За даними Генрального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року орієнтовно склали близько 159 800 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: