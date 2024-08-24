За час великої війни СБУ довелося дуже змінитися, каже очільник відомства.

СБУ щоденно виконує надважливі завдання, які наближають перемогу ЗСУ. Йдеться про ураження російських військових об’єктів не лише на фронті, але й в самій Росії, заявив в інтерв’ю liga.net голова Служби безпеки України Василь Малюк.

За його словами, спектр завдань, що стоять перед СБУ, є досить широким. Зокрема співробітники Служби виловлюють ворожих агентів і зрадників всередині країни, знищують ворога на фронті, а також проводять спецоперації вглибині РФ. Малюк нагадав, що морські СБУ також вразили 11 військових кораблів РФ, а літальні дрони завдали ударів по 36 нафтобазах, терміналах і НПЗ росіян.

"Цілями наших спецоперацій також є російські аеродроми, системи РЕБ і ППО, обʼєкти військово-промислового комплексу і логістичні артерії, які живлять війну проти України. Саме з метою перерізати ворогу шляхи постачання боєкомплекту на південь України СБУ двічі вразила Кримський міст", – зазначив керівник Служби.

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Безпосередньо у боях на фронті підрозділи СБУ теж задіяні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ бійці СБУ вразили 1152 російські танки, більш як 1890 ББМ, понад 440 засобів РЕБ і 167 систем ППО.

"Велика війна змінила спецслужбу: ми стали більш гнучкими, технологічними і дієвими. Швидко адаптуємося до нових викликів, постійно посилюємо контррозвідувальну складову, зміцнюємо кадровий склад, впроваджуємо нові технологічні рішення", – каже Малюк.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, воїни Головного управління розвідки Міноборони підірвали склад боєприпасів поблизу населеного пункту Острогожськ Воронезької області Росії. На території військового об'єкта зберігалися артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" - загалом понад п'ять тисяч тонн боєприпасів.

Також ми розповідали, що 24 серпня відбулося перше і успішне бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця". За словами президента Володимира Зеленського, ворогу буде дуже складно навіть вимовити, що саме "прилетіло".

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