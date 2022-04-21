Російський загарбник повідомив товаришу, що з радістю втік би з України при нагоді.

Все більше російських окупантів усвідомлює, що Україну їм не завоювати.

Про це свідчить листування одного із загарбників з другом, оприлюднене СБУ.

Зважаючи на зміст повідомлень, російські загарбники не розуміють, заради чого вони воюють, адже проти них не лише армія, а й місцеве населення. Вони зневірились у своїй місії "визволителів" і єдине, чого хочуть – повернутися цілими додому.

Окупант: Успіхів фактично нема. Тільки багато хлопців втратили і техніки, а захопити місто і селище якийсь не виходить. Куди зайшли, то місцеві сильно проти нас.

Друг: Розстріляти всіх мирних і все.

Окупант: Так, а ким ми тоді будемо, якщо так зробимо?

Друг: Мирні теж в руках зі зброєю сидять.

За словами окупанта, українські захисники знищили їхній підрозділ на 40%. Тож він задумується над дезертирством і його зовсім не мотивують виплати за поранення.

"За що це все - не розумію. Скільки пацанів поховали просто так! Я б такий, що теж якось втік! Жодних коштів не варто воно. Україну не вдасться завоювати", - резюмує загарбник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що СБУ перехопила розмову окупанта із "зомбованою" матір'ю, яка не повірила зізнанню сина у звірствах та вбивствах дітей.

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