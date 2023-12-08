Спецоперація була реалізована СБУ у взаємодії із 44-ю артилерійською бригадою ОК "Захід" ЗСУ.

Служба безпеки України розкрила подробиці унікальної спецоперації зі знищення тилового пункту управління російських загарбників на Поліссі в березні 2022 року. Ця операція посприяла звільненню Київщини.

Як йдеться у повідомленні на сайті СБУ, деталі операції представлені у фільмі "Лігво ворога. Ліквідація" з документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги".

"Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил. Вдале, якісне, диверсійне відпрацювання СБУ разом із артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом - ми сила. Воно посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати з території України", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Зокрема, у штабі розташовувалось керівництво російських військ, які наступали на Київ. Також окупанти зберігали поруч велику кількість техніки, боєприпасів і палива. Цей логістично-управлінський центр і став ціллю Служби безпеки.

У зв'язку з цим, сказано: щоб вразити об’єкт, спецпризначенці СБУ непомітно доставили артилерію у так звану сіру зону, впритул до російських позицій. Важкі 152-мм гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до ворога.

"Це була зухвала операція. По суті, за декілька кілометрів від ворога хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії", - зазначив голова СБУ.

Так, завдяки успішному артилерійському відпрацюванню командний пункт загарбників було знищено. Спецоперація була реалізована СБУ у взаємодії із 44-ю артилерійською бригадою ОК "Захід" ЗСУ.

Як наголосив Малюк, після цієї операції ЦСО "А" та 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ разом із Силами оборони продовжили робити свій внесок у звільнення Київщини: мінували логістичні артерії, підривали мости та нищили російську техніку та окупантів.

Звільнення Київщини від російських окупантів

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в України, атакувавши з кількох боків. В тому числі окупанти пішли в наступ на Київ. Наприкінці лютого російські військові зайшли в чималу частину населених пунктів Київської області - Мощун, Ірпінь, Бучу, Бородянку, Димер, Іванків та інші населені пункти. Місцеві жителі перебували в умовах окупації, поки Київщину повністю не звільнили 2 квітня 2022 року.

У березні ЗСУ пішли у контрнаступ та 2 квітня 2022 року повністю звільнили Київську область від російської навали. Після видворення окупантів світ побачив на Київщині звірства російських загарбників і жахливу картину: масові поховання розстріляних і замордованих мирних громадян, сліди тортур, руйнування та розкрадання.

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