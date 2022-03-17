Крім того, у відомстві висміяли армію РФ.

Спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко записав нове відеозвернення, в якому розсекретив військову тактику російських окупантів.

"Отримали (окупанти, - УНІАН) п*здюлів від України - сховалися, ще раз отримали - знову сховалися. І так по колу... Здається, у цієї схеми є незначний недолік - застосовувати її можна до тих пір, поки є кому ховатися. А як свідчать перехоплені розмови окупантів, які є в розпорядженні СБУ, триватиме це недовго. Тому що втрати ворога величезні", - каже Дехтяренко.

Також він додав, що Україна обов'язково переможе в цій війні, а окупанти, які прийшли в нашу країну з мечем, самі від нього і загинуть.

Нагадаємо, раніше СБУ висміяла перехоплену розмову окупантів про алкоголізм.

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