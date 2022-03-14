Служба безпеки України оприлюднила відео зі спікером Артемом Дехтяренком, який висміяв перехоплену розмову окупантів.
На записі розмови чути, як один з путінських загарбників говорить про те, що російська армія - найсиніша в світі.
"Це кінчена організація: всі бухі, сині і всім по*уй, що всіх нас зараз раз****шать тут на**й. Гарахін - синій, Золотський - синій, командир полку - синій. Всі сині, на**й", - сказав окупант.
У такій відвертій манері російський окупант не тільки характеризує ситуацію в своєму підрозділі, а й зізнається в планах на дезертирство: прийняв рішення "**ашити" разом з пораненим старшиною і призовниками, яких "тут немає" і яких терміново евакуюють через загрозу ракетного удару.
"Ще менше довіри викликає командир полку. Мало того, що той завжди "синій", то ще й в полку чи не найбільша кількість полонених, а з 60 танків залишилося 18", - прокоментував запис розмови Дехтяренко.
"З таким командуванням я не хочу воювати. Я що, м'ясо гарматне?",- додав окупант.