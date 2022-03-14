Окупант телефоном розповідав про те, що його товариші по службі постійно вживають алкоголь.

Служба безпеки України оприлюднила відео зі спікером Артемом Дехтяренком, який висміяв перехоплену розмову окупантів.

На записі розмови чути, як один з путінських загарбників говорить про те, що російська армія - найсиніша в світі.

"Це кінчена організація: всі бухі, сині і всім по*уй, що всіх нас зараз раз****шать тут на**й. Гарахін - синій, Золотський - синій, командир полку - синій. Всі сині, на**й", - сказав окупант.

У такій відвертій манері російський окупант не тільки характеризує ситуацію в своєму підрозділі, а й зізнається в планах на дезертирство: прийняв рішення "**ашити" разом з пораненим старшиною і призовниками, яких "тут немає" і яких терміново евакуюють через загрозу ракетного удару.

"Ще менше довіри викликає командир полку. Мало того, що той завжди "синій", то ще й в полку чи не найбільша кількість полонених, а з 60 танків залишилося 18", - прокоментував запис розмови Дехтяренко.

"З таким командуванням я не хочу воювати. Я що, м'ясо гарматне?",- додав окупант.

Вас також можуть зацікавити новини: