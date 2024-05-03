Найвища інтенсивність боїв на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Сили оборони вдарили по ворожих пунктах управління та районах зосередження особового складу окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління противника", - сказано в повідомленні.

В той же час ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, об’єкти інфраструктури.

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За даними Генштабу, протягом доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. При цьому на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 28 атак. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак. На Куп’янському напрямку ворог атакував 6 разів в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

В Генштабі зазначили, що ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра на Херсонщині. Протягом доби, за підтримки авіації, окупанти здійснили 6 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки.

Війна в Україні: новини

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук сказав, що російські окупанти намагаються вибити Сили оборони з Кринків та закріпитися на острові Нестрига, але не мають результату і несуть втрати.

Говорячи про острів Нестрига, Плетенчук зазначив, що там окупанти працюють під прикриттям артилерії, FPV-дронів, але вони вимушені пересуватися малими групами, бо в них є велика водна перешкода – Дніпро. Вони намагаються переправлятися човнами на відкритій місцевості, тому несуть втрати.

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