Противник частково має успіхи на фронті, але дії українських захисників призводять до відчутних втрат в окупантів.

Російські окупаційні війська просунулися біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

Автори проєкту пишуть, що ворог ні на день не припиняє штурмові дії на Покровському відтинку фронту. Зазначається, що останніми днями противник активно проводить атаки на Срібне, південніше Надіївки, з півдня та сходу на Удачне, із заходу та сходу в районі Котлиного та з південного-заходу на Звірове.

Ворог частково має успіхи, на багатьох ділянках ситуація уточнюється. Проте зазначається, що дії Сил оборони теж приносять результати.

Відео дня

"Особливо добре проявив себе один із підрозділів Сил Оборони в Удачному, який замінив одну з новостворених бригад. Номер підрозділу не повідомляємо, бо ворог ще не має відомостей, хто там точно", – йдеться у повідомленні.

DeepState також акцентує, що внаслідок запеклого опору підрозділів 59 ОШБр, окупаційні війська РФ були змушені поповнювати свої підрозділи у Новоєлизаветівці та Нововасилівці.

"Поповнення відбувається і в районі Шевченко-Даченське, де втрати противника виявилися для нього важкими", – сказано в дописі.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

За даними проєкту DeepState, у січні російські загарбники окупували 325 квадратних кілометрів території України. Зазначається, що ворог веде активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди Силам оборони України вдається сповільнити темпи ворожого наступу.

Крім того, російські окупаційні війська намагаються форсувати річку Оскіл та закріпитися на плацдармі. Для цього, за словами командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка, ворог використовує погодні умови.

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