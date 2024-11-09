Найкраще себе проявили ударні дрони-бомбери.

За місяць українські військові атакували дронами понад 52 тисячі цілей. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у Facebook про проведення наради стосовно використання БПЛА на полі бою. Зокрема, він поспілкувався з командирами підрозділів безпілотних систем та заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського.

Захисники поділилися досвідом ефективного застосування БПЛА, використання дронів-перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань при протидії РЕБ. Окремо розглянули впровадження новітніх розробок, підходів і тактик.

"Подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність. Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності", - написав Сирський.

Відео дня

За його словами, попри складні погодні умови оператори дронів показують високу ефективність. Найкраще себе проявили ударні дрони-бомбери - було виконано понад 7000 місій.

Загалом у жовтні було знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника. Серед них 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі окупантів.

Дрони на фронті - останні новини

Як писав Reuters, Україна створює десятки систем ШІ, щоб допомогти своїм дронам вражати цілі.

Днями дрони ГУР вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі.

На цей момент російські загарбники мають більше дронів, що використовуються для розвідки, проте Сили оборони переважають у FPV-дронах. Про це розповів заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Павло Гвозденко.

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