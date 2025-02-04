Російські штурмовики після висадки з БТР-82 протрималися лише кілька секунд перед смертю.

Українські військові 5-ї окремої Київської штурмової бригади за допомогою БПЛА за кілька секунд знищили 11 російських окупантів, які вилізли з "самотнього" БТР-82, намагаючись наступати на Покровському напрямку.

"11 російських піхотинців, які перебували всередині, напевно, не знали, що дрони чекають прямо над ними. Вони не знали, що, вистрибуючи з машини, у них залишалися лічені секунди життя", - пише Forbes.

Ця невелика, погано підтримана і приречена атака відображає ширші тенденції на тисячокілометровій лінії фронту, йдеться в матеріалі. Атаки можуть тривати всього кілька хвилин, перш ніж більшість або всі штурмовики виявляються вбитими або пораненими.

Багато російських новобранців гинуть протягом декількох днів після прибуття на передову, повідомляє ЗМІ.

"Хлопець, 18 років, [пробув] 20 хвилин на фронті. До нього підлетів [FPV-дрон] із тротиловою шашкою - і все. Вони перетворюють [тебе] на пил миттєво", - розповів один російський перебіжчик журналістам. Він також підкреслив, що на одного російського окупанта припадає близько 5 українських БПЛА.

І при цьому говориться, що перевага України в безпілотниках не означає, що вона виграє війну. Але, можливо, вона заважає їй не програти, оскільки Росія продовжує мобілізувати дедалі більше солдатів і відправляти їх у бій з дедалі меншою підтримкою. Тим, кому пощастило, дістаються бронемашини, що залишилися. Тим, кому не пощастило, доводиться їхати в компактних легковиках - або йти пішки, зазначають журналісти.

Крім того, є інформація, що багато новобранців живуть лише тиждень після підписання контракту.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що розвідка Південної Кореї підтвердила відведення сил КНДР із фронту. "Із середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, розгорнуті в російській Курській області, беруть участь у бойових діях", - заявили розвідники. Передбачається, що це сталося через величезні втрати.

Крім того, росіяни можуть почати новий великий наступ. "Не є великою таємницею, що росіяни готуються до майбутніх тривалих наступальних дій навесні. Отже, це може бути певною паузою перед новим етапом активних дій", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: