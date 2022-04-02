Ракетні та авіа обстріли все ще є можливими, наголосив голова ОВА.

Окупанти відійшли з Чернігівської області і за минулу ніч обстрілів регіону не було. Область повертається до нормального життя.

Про це у відеозверненні повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

"Ніч в Чернігові та на Чернігівщині була тихою. Слава Богу, не було обстрілів, не має нових уражень і пошкоджень. Орки відходять з Чернігівщини", - зазначив він.

Голова обласної адміністрації закликав всі громади області відновлювати життєдіяльність населених пунктів.

"Зараз ми маємо всі згрупуватися і почати активне життєдіяльності тих міст, які постраждали. У першу чергу це стосується Чернігова, адже він найбільше постраждав. Ми працюємо. Кожен знає свою роботу", - додав він.

Чаус вкотре наголосив, що попри відхід російських загарбників, область, як і вся Україна, залишаються в небезпеці через можливі ракетні та авіа обстріли.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України звільнили 28 населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках. Частина з них були тимчасово окуповані ще з початку повномасштабного вторгнення

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

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