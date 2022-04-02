фото: Генштаб ЗСУ

На Чернігівщині ворог зазнав значних втрат - понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"На Чернігівщині протягом останніх днів ворог зазнав значних втрат - понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Наші воїни громили російських окупантів в різних районах цієї області", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, звільнено також низку населених пунктів, зокрема, село Шестовицю неподалік Чернігова.

Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022
Фото Чернігівщина 02 квітня 2022

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України звільнили 28 населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках. Частина з них були тимчасово окуповані ще з початку повномасштабного вторгнення.

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