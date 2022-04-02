За даними військових, було звільнено також низку населених пунктів.

На Чернігівщині ворог зазнав значних втрат - понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"На Чернігівщині протягом останніх днів ворог зазнав значних втрат - понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Наші воїни громили російських окупантів в різних районах цієї області", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, звільнено також низку населених пунктів, зокрема, село Шестовицю неподалік Чернігова.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України звільнили 28 населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках. Частина з них були тимчасово окуповані ще з початку повномасштабного вторгнення.

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