Обстріли лунали по всій області, зокрема по Миколаєву та Очакову.

Вісім загиблих та десятки поранених внаслідок обстрілу Миколаївщини за останню добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні відбулись обстріли по всій області, у тому числі по Миколаєву та місту Очаків. У Миколаєві 14 поранених, одна з них дитина, та один загиблий. У Очакові сім загиблих та 19 поранених. Вдарили по лікарнях, дитбудинку, онкодиспансеру", - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 квітня російські війська завдали нових ракетних ударів по Україні. За словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, окупанти завдали ракетного удару по одному з об'єктів Одеси.

Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські війська завдали кілька ракетних ударів по місту.

Крім того, 3 квітня близько 22:20 російські окупанти вперше від початку повномасштабної війни обстріляли Тернопільщину. В результаті серйозно пошкоджено один зі стратегічних об’єктів. Одразу після обстрілу поруч із місцем вибуху було помічено дрон. Жертв та постраждалих внаслідок удару немає.

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