Українцям все одно, в якій фазі протистояння знищувати супротивників, які не вміють воювати, зазначив радник очільника Офісу президента.

Заява російської сторони про другу фазу "спецоперації" в Україні, це те ж саме, що слова "візьмемо Київ за 72 години".

Для української сторони все одно, на які фази окупанти поділяють війну, розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, росіяни люблять розповідати казки, а в реальності буде тільки те, що потрібно Україні.

Подоляк додав, що українцям все одно, в якій фазі знищувати окупантів, "які не вміють воювати, а вміють вбивати людей, руйнувати інфраструктуру, громадянську інфраструктуру".

"...Ну, добре, вони підуть сьогодні на Донбасі, вони втратять ще певну кількість своїх людей, яких вони не вважають за людей. Добре, ми в цьому їм теж допоможемо", - заявив радник керівника ОП.

Нагадавши, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Харкові, Чернігові, Маріуполі, Миколаєві, Херсоні, Одесі, Сумах і Житомирі.

Влада РФ назвала війну в Україні спецоперацією, зокрема, для "денацифікації" нашої країни.

У квітні глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "наступну фазу спецоперації в Україні".

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