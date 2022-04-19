Голова МЗС РФ переклав відповідальність за війну Росії проти України на США і країни Заходу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "наступну фазу спецоперації в Україні".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню India Today.

За словами Лаврова, метою повномасштабного вторгнення РФ в Україну було "повне звільнення Донецької та Луганської республік".

"Ця операція продовжиться, наступна фаза цієї спецоперації наразі починається. І, на мою думку, зараз буде важливий момент під час цієї спецоперації", - заявив він.

Лавров також переклав відповідальність за війну Росії проти України на США і країни Заходу. Він знову повторив, що ці країни нібито "порушили свої обіцянки російському керівництву і почали просувати НАТО на схід після зникнення Радянського Союзу".

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 18 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 2072 мирних жителі. 2818 людей були поранені.

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