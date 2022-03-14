Персонал атомної електростанції працював протягом трьох тижнів, тому люди фізично і психологічно втомилися.

Путінські терористи захопили Чорнобильську атомну електростанцію ще в перший день вторгнення в Україну. Через це персонал на ЧАЕС не змінювався протягом трьох тижнів. Співробітники втомилися фізично і морально, тому вони більше не проводять ремонт і технічне обслуговування обладнання.

Відповідна інформація надійшла від генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі. Як передає "Енергоатом", керівник заявив: "211 людей — технічний персонал та співробітники служби охорони — досі не можуть змінитись. Вони заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту. У зв’язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із забезпечення безпеки і фізичної безпеки атомних електростанцій України".

Крім ЧАЕС, російські окупанти контролюють Запорізьку АЕС. За словами виконуючого обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслана Стрільця, будь-яка небезпечна ситуація на цих атомних електростанція може спровокувати катастрофу світового масштабу.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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