Путінські терористи захопили Чорнобильську атомну електростанцію ще в перший день вторгнення в Україну. Через це персонал на ЧАЕС не змінювався протягом трьох тижнів. Співробітники втомилися фізично і морально, тому вони більше не проводять ремонт і технічне обслуговування обладнання.
Відповідна інформація надійшла від генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі. Як передає "Енергоатом", керівник заявив: "211 людей — технічний персонал та співробітники служби охорони — досі не можуть змінитись. Вони заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту. У зв’язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із забезпечення безпеки і фізичної безпеки атомних електростанцій України".
Крім ЧАЕС, російські окупанти контролюють Запорізьку АЕС. За словами виконуючого обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслана Стрільця, будь-яка небезпечна ситуація на цих атомних електростанція може спровокувати катастрофу світового масштабу.
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