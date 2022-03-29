Про великі втрати на цих напрямках Росія мовчить.

Відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

Таку заяву зробило Міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі.

"У зв'язку з тим, що переговори з Україною переходять у практичну площину, прийнято рішення в рази скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямках", — коротко повідомили в Міноборони РФ.

Більш розгорнуту заяву з цього приводу дав заступник міністра оборони Росії Фомін під час виступу за підсумками переговорів з українською стороною в Стамбулі.

"З урахуванням обговорених сьогодні принципів, Міноборони Росії з метою підвищення взаємної довіри і створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів і досягнення кінцевої мети — узгодження і підписання вищевказаного договору — прийнято рішення кардинально, в рази скоротити військову активність на Київському і Чернігівському напрямках", — сказано в коментарі Фоміна.

Цей крок нібито дозволить владі України в Києві працювати над подальшими рішеннями. Більше подробиць делегація РФ пообіцяла надати після повернення до Москви.

Нагадаємо, відведення ворожих військ на Чернігівщині та Київщині раніше підтвердив Генштаб ЗСУ. Однак справжньою причиною цього кроку можуть бути не переговори, а великі втрати. Кілька днів тому окремі підрозділи ЗС РФ почали відходити на територію Білорусі для ротації, перегрупування, евакуації поранених солдатів і поповнення запасів продовольства.

При цьому ЗСУ продовжують контратакувати під Києвом. Наприклад, вчора вдалося звільнити Ірпінь. Це свідчить про ослаблення позицій окупантів в області. А розповіді про переговори, як причини відведення військ, можуть бути спробою "зберегти хорошу міну при поганій грі".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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