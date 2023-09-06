Українські захисники знищили понад чотири десятки окупантів та техніку.

На південному напрямку ЗСУ завдали ударів по ворогу. Російські окупанти понесли втрати у живій силі та озброєнні.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу знищено 42 окупанти разом з технікою. Зокрема, знищено дві гармати, два розвідувальних безпілотники - "Орлан-10" та "Мерлін", три човни та одиницю автомобільної техніки. Також знищено два польові пункти боєпостачання окупантів.

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що наразі склад корабельного це 12 одиниць - в Чорному морі та один корабель - в Азовському. За даними Сил оборони півдня, ракетоносії заведені в пункти базування. Однак у ВМС ЗСУ зазначають, що станом на 9:00, в Чорному морі перебував ракетоносій, оснащений 8 "Калібрами".

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Минулої доби ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої артилерії на позиції, а також склад боєприпасів. Зокрема, українська авіація впродовж доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та два удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нагадаємо, вчора в акваторію Чорного моря вийшов врегат "Адмірал Ессен" – надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

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