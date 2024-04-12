На Одещині сьогодні у звʼязку з загибеллю людей оголошено день жалоби.

На Одещині знов зросла кількість загиблих, які стали жертвами удару балістичною ракетою, яку армія РФ запустила по регіону ввечері 10 квітня – у 80-ті роковини звільнення міста від гітлерівських загарбників.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки збільшилася до шести. На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік", - повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Як уточнили УНІАН у прокуратурі, цей чоловік отримав тяжку міно-вибухову травму, травматичну ампутацію стегна тощо.

Відео дня

У мерії Одеси та в ОВА повідомили, що сьогодні, 12 квітня, у звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, у регіоні оголошено день жалоби.

Удари у день звільнення Одеси від гітлерівців

10 квітня – у 80-ті роковини звільнення Одеси від гітлерівців - російські військові запустили по Одеському регіону 9 балістичних ракет. Один з ударів було завдано ввечері, через влучання зайнялася АЗС тощо. Відразу загинуло четверо людей, серед них - 10-річна дівчинка. Ще 14 людей отримали поранення, в тому числі - 4-річна дитина, у якої осколкове поранення тощо. Один з потерпілих залишився без обох ніг. Наступного дня, 1 квітня, стало відомо, що у лікарні помер один із поранених.

За даними Сил оборони, ввечері 10 квітня ворог атакував транспортну інфраструктуру, в цей момент люди, що попали під удар, в автівках та пішки прямували наприкінці робочого дня додому. Вони стали жертвами підступного подвійного удару РФ.

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