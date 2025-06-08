Насамперед диверсантам ставлять завдання вивідати побудову української оборони.

Російські окупаційні війська продовжують застосовувати диверсійно-розвідувальні групи у прикордонні України.

Про це в етері телеканалу "Ми – Україна" розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко. За його словами, найбільша активність російських ДРГ фіксується на Сумщині.

"Всі спроби також викривалися і по ворогу наносилися удари, щоб ці диверсійно-розвідувальні групи не виконали поставлених завдань, які перед ними ставилися. Але якщо порівняти та пригадати всі спроби, то в першу чергу диверсантам ставиться завдання вивідати побудову нашої оборони, щоб в подальшому по позиціях наших захисників бити з більш потужного озброєння. Або ж це мінування місцевості з надією, що на цих засобах підірвуться українські захисники. Або ж власними силами спробувати атакувати позиції українських захисників, для того, щоб взяти в полон наших воїнів", - зазначив Демченко.

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Він додав, що ведеться комплексна робота всіх підрозділів, які знаходяться в обороні в межах Сумщині, а також Харківщини і Чернігівщини.

"Хоч активність найбільша проявляється в межах Сумської області, загроза діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника ні для Чернігівщини, ні для Харківщини нікуди не зникла", – резюмував Андрій Демченко.

Війна в Україні: важливі новини

Сили оборони півдня уразили залізничний локомотив із військовою технікою російських окупантів. Ворог зазнав відчутних втрат – йдеться, зокрема, про 13 танків.

Тим часом у російському Новомосковську Тульської області вночі пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про атаку БПЛА та пожежу на хімічному комбінаті "Азот" – одному з найбільших в Росії виробників аміаку і азотних добрив.

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