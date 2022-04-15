Одна з історій про героїзм українських захисників.

Під час бойових дій в Київській області 80 воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відзначилися героїчним подвигом. Вони стримали наступ багатотисячного ворожого війська.

Про нерівне протистояння з російськими окупантами повідав солдат з позивним "Київ" з 72 ОМБр. Відео з його розповіддю опублікував прес-центр Генштабу на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"Під селом було чоловік 500, а зверху їх там чи 3000 [було], чи, може, далі 15 000 стояло. 80 чоловік 72 ОМБр [утримали позиції] по східному березі річки Ірпінь завдяки тому, що підірвали міст, і росіяни не могли переправити основні сили. Вони кидали понтони, які ми [різними способами] знищували", — повідомив "Київ".

Далі боєць розповів, що вороги розсипалися по лісі, і українські бійці перестрілювалися з ними через річку. Окупанти ніяк не могли перейти через Ірпінь, так як 80 солдатів 72 ОМБр тримали оборону.

"Київ" також згадав про звірства, які творили вороги. Вони згвалтували, а потім повісили трьох жінок. Вбили сина одного з чоловіків і вирвали нігті на руках останнього.

Воїнам 72 ОМБр намагалися допомогти українські підлітки. Коли троє росіян заснули біля "Тигра", 16-річні хлопці витягли з машини рацію і привезли в штаб до наших солдатів. Вони завантажили в транспортний засіб 200 кілограм металобрухту і сховали серед нього рацію, щоб проїхати через блокпости.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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